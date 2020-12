BOIVIN, Annette Fortin



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 23 novembre 2020 à 9 h 25, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Annette Fortin, épouse de feu monsieur Raymond Boivin, fille de feu monsieur François-Xavier Fortin et de feu madame Cécile Marcoux. Native de Saint-Charles de Bellechasse le 1 juillet 1928. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Louise Carré), Diane (Sylvain Lafrenière), Alain (Johanne Vien) et Denis (Claudette Bernier); ses petits-enfants: Sonia, Dominic, Marie-Pier, Anne-Marie, Jeffrey et Élizabeth; ses arrière-petits-enfants: Cédric, Coralie, Kélia, Danick, Alexandre et Maïva; ses frères et sœurs: Marielle (Clément Guimont), feu Raymond (Julienne Brochu), Thérèse (Guy Roy), Hélène (feu Gilles Dutil) et Fernand; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Yvonne Boivin (feu Roger Boutin) et Pauline Boivin (feu René Pichette), Clément Boivin (Gaétane Pouliot), Roméo Boivin (Nancy Gallant), feu Antoine Boivin (Raymonde Cantin) et feu Noëlla Boivin (Marcel Roberge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœur: feu Paul-Émile (feu Lucette Couture), feu Maurice (feu Jeannine Lessard), feu Jeannine (feu Rolland Labrie), ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: feu Noël Boivin (feu Véronique Boutin), feu Laurette Boivin (feu Marcel Brochu), feu Elphège Boivin (feu Jeannine Bégin), feu Antoinette Boivin (feu Jean-Paul Royer) et de feu Robert Boivin (feu Ghislaine Grondin). La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du 3e étage du centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/