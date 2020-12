60 M$ pour créer de l'emploi à Montréal, annonce Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, injectera 60 millions de dollars dans différents secteurs de la métropole afin de créer de l’emploi et faire travailler le plus grand nombre de personnes.

«La Ville de Montréal n’a pas les moyens du provincial et du fédéral avec des millions, des millions et des milliards, mais on fait notre part», a indiqué Valérie Plante en entrevue avec Caroline St-Hilaire, à QUB radio.

Elle affirme par ailleurs que Montréal est l’une des villes canadiennes à avoir versé le plus d’argent pour la relance économique.

Mme Plante assure que la Ville déploie tous ses efforts pour mettre sur pied des projets qui deviendront des leviers économiques.

«On le sait, une relance économique, il faut des projets qui font travailler du monde et qui créent de l’engouement», a-t-elle expliqué.