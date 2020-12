BÉGIN, Patrick



Aucun mot ici-bas ne saurait décrire ce que tu étais pour nous, ni combien tu vas nous manquer. Maintenant que ton départ, le 22 octobre 2020 nous as séparés. Nous savons que ce fut merveilleux de vivre près de toi.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 48 ans, est décédé M. Patrick Bégin, conjoint de Mme Martine Audet. Il était le fils de M. Bernardin Bégin et de Mme Louisette Picard. Il demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lale vendredi 4 décembre 2020 de 19h à 21h, le samedi 5 décembre 2020 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil sa conjointe: Martine Audet, ses enfants: Jérémy et Justin; ses parents: Louisette Picard et Bernardin Bégin; ses frères et sœurs: Manon (Serge Larrivée), Bruno (Hélène Couture), Martial (Hélène Doucet), Stéphane (Karine Blanchet) et Jacynthe (Jean-Pierre Lecours); ses beaux-parents: Rachel Vachon et Rodrigue Audet; ses beaux-frères et belles-sœurs: Sylvie (Mario Turcotte), Chantal (Martial Giguère) et Éric (Emmanuelle Tanguay). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Oncologie) et l'infirmière pivot Maude-Dumont Paquet pour les bons soins prodigués et leur dévouement envers Patrick. Dons: Dans l'expression de ses dernières volontés, Patrick a exprimé le souhait que des dons soient recueillis afin de bonifier l'offre de jeux pour enfants dans un parc de la municipalité de Sainte-Marguerite. Les sommes amassées seront gérées par la municipalité et placées dans un compte dédié jusqu'à réalisation de son vœu.Municipalité de Sainte-Marguerite :administration@sainte-marguerite.ca