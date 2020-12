FORTIN, Jeannine Picard



À l'Hôpital général de Québec, le 21 novembre 2020, est décédée, à l'âge de 89 ans, dame Jeannine Picard, veuve de Guy Fortin.La famille recevra les condoléances à lale lundi 7 décembre 2020 de 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants France et Yves Fortin, ses petits-enfants : Thomas Delaye, Stéphanie, Jean-Sébastien et Émilie Fortin (Maxime Bédard). Partagent leur peine ses sœurs Lucille et Françoise, ses frères Gilles et Yvon, ses belles-sœurs Françoise Desrochers et Denise Roy, son beau-frère Fernand Lauzière ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier du fond du cœur tout le personnel de l'Hôpital général de Québec et particulièrement celui de l'unité 3000 pour les excellents soins prodigués et pour son accompagnement attentif, chaleureux et attentionné. Les parents et amis sont invités à témoigner leur sympathie par un don à la Société Alzheimer de Québec à l'adressehttps://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/ou par la poste au 1040, avenue Belvédère, bureau 305 Québec (Québec) G1S 3G3.