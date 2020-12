FRÉCHETTE, Claude



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 27 novembre 2020 à l'âge de 75 ans est décédé M. Claude Fréchette, époux de Mme Hélène Ouellet et père de Louis et Marie-Claude. Il demeurait à Montmagny.Ses cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. Il était le frère de: feu Monique (Eugène Leclerc), feu Roger, feu Pierre-Paul (Louisette Lachaine (Marcel Lacombe)), Odette (Jacques Landry), feu Denis (Shirley Morin (Yvon Dallaire)), feu Thérèse, feu Gertrude (Claude Miquel), Marcel (Marie Proulx) et feu Suzanne; de la famille Ouellet, il était le beau-frère de: Doris (Armand Roy), feu Sylvie (André Néron), Line (Claude Mercier); il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille remercie Dr Michelle Boulanger, Dr Annie Mercier et Dr Virginie Quirion. Merci à tout le personnel d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Montmagny en particulier Réjeanne ainsi qu'aux différents départements lui ayant prodigué des soins. Merci à la Maison d'Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. Les arrangements funéraires ont été confiés à la