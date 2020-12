POULIN, Jean-Marie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Poulin, époux de feu madame Pierrette Beaulieu, fils de feu monsieur Gérard Poulin et de feu madame Germaine Gaudreault. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie (Serge Thibault, sa conjointe Manon Girard) et Nicole (René Blouin); sa compagne Louise Hamel; ses petits-enfants: Sonia (Mathieu Jacob), Joannie (Luc Trudelle), Genséric (Émie Jacques), Charles (Angelle Bourassa), Philippe (Myriam Whitty-Léveillé), David (Karolane Fiola); ses arrière-petits-enfants: Clovis, Paul-Émile, Marguerite, Ludovic et Edward; son frère Gérard (Thérèse Rousseau), ses sœurs: Mariette (Feu Marcel Plante) et feu Sœur Denise (Sœur Ste-Chrétienne); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement et de la Résidence Domaine Parc des Braves pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5, Tél. : 1 (866) 343-2262, Site Web: societederecherchesurlecancer.ca) ou à la Fondation du CHU de Québec (Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec, Québec G1J 0H4, Tél.: (418) 525-4385, Site Web: fondationduchudequebec.org.