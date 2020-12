TASCHEREAU

Gervaise La Ferrière



À la Maison Beauport, Québec, le 26 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Gervaise Taschereau La Ferrière, épouse de feu monsieur Henri La Ferrière. Née à Beauport, le 2 septembre 1929, elle était la fille de feu dame Valérie Bouchard et de feu monsieur Eugène Taschereau. Elle demeurait à Québec.Les cendres ont été déposées par la suite au Cimetière St-Ignace-de-Loyola. Madame Taschereau laisse dans le deuil ses filles: Marie (Paul-Arthur Huot) et Anne; ses petits-enfants: Valérie Huot (Luc Bernard) et Louis-Philippe Huot (Julie Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Félix Bernard et Florence Bernard; sa sœur Sr Thérèse Taschereau, ssch; son frère Roland Taschereau ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle rejoint ses sœurs: Laeticia (Roland Aubin), Rolande (Clarence Cloutier); son frère Gratien (Denise Richard), ses belles-sœurs : Louise La Ferrière (Yvan Morisette), Hélène La Ferrière, Pauline La Ferrière (André Lemonde), son beau-frère Claude La Ferrière, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la Maison Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux recherches en dégénérescences fronto-temporales du Dr Laforce, site : www.recherchedrlaforce.com. Les funérailles sont sous la direction de