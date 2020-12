75 000 $ en bourses

Photo courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Golf Québec ont récompensé récemment 32 étudiants (tes) athlètes en leur octroyant des bourses individuelles de 2 000 à 4 000$ pour un total de 75 000$ afin de pouvoir encourager, encadrer et soutenir financièrement 32 golfeuses et golfeurs parmi les plus prometteurs afin de les garder motivés pour la poursuite de leur parcours académique et leur prochaine saison. Parmi les boursiers, boursières, notons: Anne-Léa Lavoie (photo 1), 15 ans, de Québec; Félix Poulin (photo 2), 16 ans, de Sainte-Marie; Geneviève Jobin-Colgan (photo 3), 15 ans, de Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge); Lydia St-Pierre (photo 4), 15 ans, de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome); de même que Frédéricke Desbiens, 18 ans, de Boischatel; Anthony Jomphe, 16 ans, de Saguenay (Chicoutimi); Yasmine Qureshi, 16 ans, de Québec (Les Rivières); et Sarah-Maude Martel, 17 ans, de Laurierville.

Bonne fête Nicole

Laissez-moi ce matin souhaiter un très joyeux 80e anniversaire de naissance à l’une de mes plus fidèles lectrices, Nicole Guay (photo) du quartier Duberger à Québec. La photo de gauche nous la montre alors qu’elle représentait fièrement le Duché de Cartier au Carnaval de Québec de 1962. Femme au foyer, Nicole a eu 6 enfants. Debout très tôt, elle attribue le secret de son excellente forme à sa marche quotidienne de 3 km dès 6h le matin. Probablement qu’elle découvrira mes souhaits de bonne fête à son retour de son exercice matinal. Bonne fête ma chère Nicole. Je vous souhaite une très agréable journée d’anniversaire.

Un beau 25 000$

Yvon Gosselin, président de conseil d’administration du Grenier alimentaire de Lévis, était tout sourire lorsqu’il a reçu des mains de Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de la raffinerie Jean-Gaulin Énergie Valéro, un montant de 25 000 $ pour la campagne de financement pour le déménagement des locaux de Grenier prévu en début de 2021. Fondé en 1991, l’e Grenier de Lévis offre des services d’aide alimentaire et d’accompagnement à des personnes et des familles du grand Lévis dans le besoin, dans le respect et la dignité, en collaboration avec des partenaires du milieu. La campagne de financement faite auprès de la communauté d’affaires de Lévis a rapporté jusqu’à maintenant plus de 1,4 M $. Sur la photo, Yvon Gosselin et Martine Péloquin. https://comptoirlegrenier.com.

Anniversaires

Paul-Raphaël Charron (photo) animateur de l’émission « Que Québec se lève » au FM 93 de Québec... Marc Fortin, président Groupe Aspec... Alexandre Trudel, propriétaire de Québec Peinture... Amanda Seyfried, actrice et comédienne américaine, 35 ans... Katarina Witt, médaillée d'or en patinage artistique à Sarajevo en 1984 et à Calgary en 1988, 55 ans...Julianne Moore, actrice américaine, 60 ans... Daryl Hannah, actrice américaine, 60 ans... Éric Hoziel, comédien québécois et acteur, 61 ans... Ozzy Osbourne, chanteur de heavy metal britannique, 72 ans... Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, 90 ans.

Disparus

Le 3 décembre 2015 : Scott Weiland (photo) 48 ans, ancien chanteur des groupes de rock américains Stone Temple Pilots et Velvet Revolver... 2018 : Robert Lavoie, 69 ans, comédien et artiste touche-à-tout québécois... 2018 : Markus Beyer, 47 ans, boxeur allemand qui s’était fait connaître au Québec contre Éric Lucas en 2003... 2018 : Albert Frère, 92 ans, le Belge controversé avec qui la famille Desmarais a bâti sa fortune... 2017 : Adam Darius, 87 ans, danseur, artiste mime, écrivain et chorégraphe américain... 2016 : Newman Darby, 88 ans, inventeur américain (planche à voile)... 2015 : Bill Bennett, 83 ans, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique... 2013 : Ida Pollock, 105 ans, romancière britannique spécialisée dans les romans d'amour et peintre renommée... 2011 : Louky Bersianik, 81 ans, auteure québécoise et pionnière du mouvement féministe québécois... 2002 : Jean-Pierre Perreault, 55 ans, danseur et chorégraphe... 1998 : Pierre Hétu, 62 ans, chef d'orchestre, pianiste... 1919 : Pierre Auguste Renoir, 78 ans, peintre français.