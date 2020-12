NOLIN, Lucille Houde



À l'Hôpital Laval de Québec, le 22 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Lucille Houde, épouse de feu Philippe Nolin. Fille de feu Hermel Houde et de feu Germaine Baril, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Francine Laplante) et Yvan (Claire Laplante); ses petits-enfants: Sophie (Stéphane Lavoie), Jocelyn (Fiona Luong), Josée (Pier-Luc Marcoux), Mélanie (François Lebel) et Tommy; ses arrière-petits-enfants: Maïka, Émy, Jordan et Adam; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (Dolorès Guenette), Odette (feu Robert Trudeau), Denise (feu Gaston Nolin), feu Gilles, feu Marie-Claire (Robert Grégoire), feu Micheline (Jules Labbé), Danielle (Jean Bigaouette) et feu Marielle; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins intensifs, de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Houde. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval. (IUCPQ) (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5). Pour rendre hommage à Mme Houde, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com