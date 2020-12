LAMBERT, Marcel



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 17 novembre 2020, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Marcel Lambert, époux de madame Thérèse Pépin, fils de feu madame Alphonsine Boivin et de feu monsieur Adélard Lambert. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine (Sylvie Trudel) et Éric (Bernardo Diaz); ses petits-enfants: Alexandre Bergeron (Alice Liu) et Mathia Bergeron; ses frères et sœurs: feu Cécile, feu Maurice (feu Madeleine Tremblay), feu Jacqueline (feu Fernand Bureau), feu Gilberte (feu Claude Matte), feu Guy (feu Yolande Fradette), feu Gilles (Ghislaine Paradis), Thérèse (feu Roger Cloutier), feu Léon (feu Madeleine Beaudoin), Clément (Francine Rochon) et feu Claude (Louise Matte); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Charles (Marie-Aimée Desrocher), feu Marie-Claire (feu Gaston Plamondon), feu Bruno (Jeannine Méthot), feu Jacques (feu Raymonde Desrocher), feu Paul-Émile (Laurienne Légaré), Rita (feu Charles-Édouard Marcotte), feu Henri, Léopold (Louisette Jobin), Marc (Lisette Paquet), Micheline (feu Roch Barrette), feu Marcel, Nicole et Guy (Guylaine Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants - Division Québec Est. Courriel: qe@revesdenfants.ca Site web: www.revesdenfants.ca