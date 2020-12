NOLIN, Colette



Est décédée paisiblement au CHSLD de St-Apollinaire, le 25 novembre 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, Mme Colette Nolin. Elle était la fille de feu monsieur Bernardin Nolin et de feu madame Olivine Tardif. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise, Francine, Lucie (Gilles Parent), feu François, Sonia (Stéphane Brochu), Sylvie (Marc Roy) et leur père Jean-Paul Roy; ses petits-enfants: Mélanie (Steven Boutin), Cédric (Andréa Jinek), Carl (Lucie Laviolette), Rémy (Mélanie Caouette), Samuel (Sarah-Maude Bouchard), David (Élizabeth Gélineau), Kevin (Mélissa Côté), Jessica (Sandy Couture), Christophe (Chloé Doyon) et Florence (Charles-Alexandre Lirette); ses 9 arrière-petits-enfants; son frère Jacques Nolin (Gisèle Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Diabète Québec. Https://www.diabete.qc.ca/fr/ La famille vous accueillera auà compter de 10h.