BERGERON, Gabriel



Au CHSLD Vigi de Saint-Augustin, le 28 novembre 2020, à l'âge de 95 ans est décédé monsieur Gabriel Bergeron, époux de dame Rita Deschênes. Né à Québec, le 23 mai 1925, il était le fils de feu dame Marie-Louise Laroche et de feu monsieur Joseph Bergeron.Outre son épouse Rita, Gabriel laisse dans le deuil ses filles : Céline Paquet (Daniel Patry), Marielle Paquet (Daniel Thiriez) et Solange Paquet (Luc Harvey) ; ses petits-enfants : Alexandre, Nicolas, Isabelle, Camille, Olivier, Clara, Maxime et Dominique et leurs conjoints (es) ; sa soeur Lucille (feu Léonidas Morissette ) ; ses belles-soeurs : Madeleine Vézina (feu Hilaire), Raymonde (Guy Thivierge) et Marie (Gaétan Boissonneault), ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Rita et la famille remercient particulièrement tous les employés du CHSLD Vigi qui lui ont prodigué d'excellents soins et compassion au fil des années.