DION, Rita Goulet



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rita Goulet, épouse de feu monsieur Roger Dion, fille de feu Alfred Goulet et de feu Odivine Brisson. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.et de là au cimetière La Souvenance pour l'inhumation. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Lynda (feu Pierre Bolduc), feu Huguette, Richard (Yolande Carrier), Michel (Johanne Labonté) et Benoît (Lucie Parent); ses petits-enfants : Sébastien Bolduc (Sandra Bilodeau), Alexandre Bolduc, Vincent (Patricia Lessard), Sylvain (Marie-Michèle Guy), Jean (Liza-Marie Lamontagne), Gabriel, Samuel, Sara-Maude et Philippe Dion; ses arrière-petits-enfants : Dorianne, Coralie et Mia Bolduc, Rosalie, Laurie, Alycia, Sarah, Xavier, Jasmine et Charlotte Dion; ses frères et sœurs : feu Alphonse, feu Émile, feu Laure-Éva (feu Armand Labrecque), feu Ernest (feu Clarisse Asselin), feu Eugène (feu Alice Laflamme), feu Philippe (feu Anna Dion), Annette (feu Maurice Dion), feu Noëlla (feu Adélard Nadeau), Arthur (feu Claudette Filion) et feu Jean-Paul (feu Denise Lallier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Edmond (feu Olivine Roy), feu Yvonne (feu Paul Aubert), feu Emma (feu Roland DorvaL), feu Alice (feu Albert Labadie), feu Léo (feu Marie-Claire Lachance), feu Maria (feu Edmond Asselin), feu Corinne (feu Alphonse Asselin), feu Maurice (Annette Goulet), feu Antoinette (feu Roméo Guillemette), feu Régina (feu Rosaire Dorval), feu Anna (feu Philippe Goulet) et feu Aimé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.