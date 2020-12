FRÉGEAU BOULET, Fernande



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 12 novembre 2020, est décédée à l'âge de 91 ans et 10 mois, madame Fernande Frégeau, épouse de feu monsieur Alfred Boulet, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Maria Fournier et de feu monsieur Adélard Frégeau; la mère de: Jacques (Murielle Caron), Lise (Raynald Bilodeau), Diane (Pierre Lachance), André (Lucie Thériault), feu Benoît et Mario (Francine Roy). Elle laisse aussi dans le deuil, ses petits-enfants: Éric Boulet, Cynthia, Jason et Caroline Michaud; Kim et Jessie D. Boulet; Catherine et Gabrielle Boulet ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Dylan, Emy, Katelyn, Benjamin, Mélya, Naomie, Flavie, Jules, Émilie et Gustave. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Marie-Paule (feu Roméo Fraser), feu Rosaire (feu Jeannette Dubé), feu Gérard, feu Yvan, Marie-Jeanne (feu Jean Rousseau), feu Jean-Louis (Monique Gagné), feu Rose-Aimée, Claude (Rachelle Lamarre) et Paul-Urbain (feu Marcelle Prévost); de la famille Boulet: Joseph-Édouard (feu Odette Pineau), feu Louis-Philippe (feu Gemma Bernier), Fernand (Claire Richard), feu Jeannine (feu Deschamplain Thibault), feu Conrad, feu Carmen (Marcellin Bélanger) et Marcel (Jacqueline Bérubé). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir pour le CLSC et les centres d'hébergement de la MRC de Montmagny, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 5 décembre 2020 de 10h à 11h30.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial.