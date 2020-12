HARDY, Yvan



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 16 novembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Yvan Hardy, époux de madame Denise Piché et fils de feu monsieur Laurent Hardy et de feu madame Agnès Lavallée. Il demeurait à St-Basile. Monsieur Hardy laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses fils: Stéphane, feu Luc et Christian; ses petits-enfants: Laurence (Alex Lavoie), William, Julien et leur mère Patricia Burns, James et sa mère Lysanne Groleau; ses sœurs de la famille Hardy: Marjolaine et Edith (Claude Delisle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Piché: feu Claire, Jean-Claude et Yvon (Diane Marcotte); ses neveux et nièces: Hugo Delisle (Cynthia Potvin), Andréanne Marcotte (Quinn Johnson) et Frédérick (Katarina Simard); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du département des soins intensifs de l'hôpital Laval, au personnel du CLSC de Pont-Rouge pour les soins à domicile et au Dr Gaston Verret pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Un merci à Patricia Burns pour les bons soins apportés tout au long de sa maladie et à ses amis Marcel Pagé et Gilles Hardy pour leur visite et leur accompagnement au cours des dernières années.sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr