9000 paniers de Noël seront distribués par Moisson Québec

Moisson Québec distribuera cette année près de 9 000 paniers de Noël qui sont préparés au Centre des congrès de Québec par des dizaines de bénévoles qui se relaient depuis quelques jours pour que tout soit prêt pour la grande distribution prévue du 7 au 14 décembre de Portneuf jusqu’à Sainte-Anne-de-Beaupré.

En temps normal, les rues de Québec auraient été animées par la Guignolée des médias en ce jeudi, 3 décembre, mais à cause de la COVID-19, Moisson Québec a dû adapter la formule pour répondre aux besoins qui ont plus que doublée dans la région depuis le mois de mars dernier.

Photo Stevens Leblanc

C’est la première fois que Moisson Québec confectionne des paniers de Noël.

«Les groupes qui offrent des services d’aide alimentaire, par l’entremise de Moisson Québec, sont fatigués et à bout de souffle. Nous avons donc pris en charge la préparation et la distribution des paniers pour leur enlever un peu de pression», a expliqué Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

Photo Stevens Leblanc

Les organismes accrédités distribuent normalement près de 5000 paniers de Noël à partir des denrées données par Moisson Québec. Cette année, le nombre a presque doublé.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de personnes qui ont eu recours à l’aide alimentaire de Moisson Québec est passé de 35 000 à 70 000 par mois.

Photo Stevens Leblanc

Des avocats touchés

Dans les installations prêtées gratuitement par le Centre des congrès de Québec, des bénévoles se sont occupés de préparer les boîtes confectionnées avec des denrées achetées par Moisson Québec.

Jeudi, une quarantaine de membres du Barreau de Québec, des avocats, étaient à l’œuvre pour accomplir cette mission. Personne n’est à l’abri de connaître des moments plus difficiles, selon la directrice générale du Barreau de Québec, Me Isabelle Poitras. Des membres de la communauté juridique trouvent aussi que les temps sont durs avec la COVID.

Photo Stevens Leblanc

«Il y en a qui ont perdu du boulot. J’ai des confidences de certains membres qui ont des difficultés, tellement que le Barreau du Québec a permis un allègement de la cotisation professionnelle», a fait part Me Poitras.

Façons de faire des dons

C’est sous une forme virtuelle que la Guignolée des médias a lieu. Les dons en argent peuvent être effectués en visitant le site moissonquebec.com ou en textant «NOEL» ou 20222 pour un don de 10$. Il est également possible de faire un don sur la plateforme La Ruche sur lequel Desjardins doublera les dons jusqu’à concurrence de 40 000$ pour la grande région de Québec.

Photo Stevens Leblanc

Les dons en argent et en denrées non périssables sont aussi acceptés dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo ainsi qu’auprès des courtiers immobiliers Via Capitale.

Photo Stevens Leblanc

L’an dernier, la Guignolée des médias a permis d’amasser 290 000$ en argent et 50 000 kilos de denrées non périssables.