FOURNIER, Adrien



Au CHSLD de St-Raphaël, le 27 novembre 2020, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédé monsieur Adrien Fournier, fils de feu madame Mariette Michaud et de feu monsieur Ludger Fournier et l'époux de madame Lucette Roy. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et amis à lale samedi 5 décembre 2020 de 13 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse adorée : madame Lucette Roy, ses enfants : Louise (Jean Montminy), Mariette (Luc Nadeau), Hélène (Jacques Veilleux), Michèle (Gaétan Poisson), Andrée (Mario Laberge), Suzie (Michel Mercier), Marie-Josée (Mario Laurencelle) et feu Marylène (Rémi Gauthier, Annie Lajoie); ses petits-enfants : Jean-Simon (Audrey-Anne), Marie-Christine (Vincent), Anne (Erwann), Renée (Simon), Yannick (Mireille), Hugo (Marie-Sophie), Mireille (Xavier), Charlie, Sébastien (Vanessa), Guillaume, Andrée-Anne (William), Xavier (Julia), David, Catherine (Francis), Jessie, Claudia, Marie-Jeanne (Thomas), Jérémi (Ariane), Cédric et Jacob; ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine, Élisabeth, Louis-Philippe, Maverick, Olivia, Laurie, Matthew, Edgar, Florence, Charlotte, Alice, Philippe, Jacob, Sarah et Éléanor. Il ira rejoindre ses sœurs : feu Jeannette (feu Robert Roy), feu Marguerite (feu Maurice Roy), feu Thérèse (feu Michel Lebel), feu Gertrude (feu Raoul St-Hilaire), feu Paulette (feu Raoul Hébert), feu Cécile (feu Robert Breton), feu Rachel (Paul-henri Breton), feu Raymonde (Fernand Corriveau), feu Gabrielle (feu Jean-Yves Mercier) et son frère feu Rolland Fournier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : André Roy (Véronique Roy), feu Paul-Aimé (Françoise Rochefort), Lucien (Lise Nadeau), feu Clément (Céline Giroux), Denis (Carole Mercier), Jean-Claude, feu Céline (Rolland Thibault), Claire (Yvon Blouin), Michel (Johanne Fontaine), Gilles (France Caron), Pierrette (Raymond Gauvreau) et Francine (Adrien Morneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et de nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier pour tous les bons soins et services offerts à monsieur Fournier, le personnel du CHSLD de St-Raphaël, ainsi que madame Nathalie Goulet, travailleuse sociale, pour son grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles à la Résidence Funéraire.Les cendres seront mises en terre au printemps 2021 au cimetière de Beaumont.