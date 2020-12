PELLETIER, Claude



À son domicile, le 23 novembre 2020, est décédé paisiblement entouré de l'amour de sa famille, à l'âge de 75 ans et 11 mois, monsieur Claude Pelletier, époux de dame Thérèse Raymond. Il était le fils de feu Cécile Landry et de feu David Pelletier. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 4 décembre, de 19 h à 21 h et samedi de 9 h à 10 h 20.et de là les cendres seront déposées au columbarium.Il laisse dans le deuil, son épouse bien- aimée Thérèse, ses enfants: Francis (Sandra Lord), Yvan (Marie-Claude Gilbert), Marie-Claude (Martin Beaulieu); ses petits-enfants: Alyson, Rébecca, Marie-Maxime, Nathan, Noah, Marianne, Jacob, Laurence, Antoine. Il était le frère et le beau-frère de: feu Clément-Marie (feu Thérèse Bérubé), feu Marcel (Monique Voyer), feu Lionel (Colette Bernier), Marie-Marthe (Henri Lavoie), Annette (feu Émile Bernier), Jean-Luc (Mariette Charest), Mariette (feu Julien Bélanger), Loyola (Ruth Bélanger), Conrad (Donate Lizotte); et de la famille Raymond, il était également le beau-frère de: Yolande (Lionel Gaulin), Jacques (Colette Landry), Jeannine. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel du département d'oncologie, particulièrement Mme Meggy Mercier inf., ceux des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et également ceux des soins à domiciles du CLSC de La Pocatière pour leur soutien, leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : fondationhndf.ca Des formulaires seront disponibles au salon.