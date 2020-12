MILLER, Serge



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 10 novembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Serge Miller, conjoint de Dame Micheline Lecompte. Il était le fils de feu M. Lucien Miller et de feu Dame Anita Lamontagne. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe Micheline Lecompte il laisse dans le deuil son fils Éric (Marie-Julia Sevigny), sa belle-fille Isabelle Lecompte, la mère de son fils Aline Audet ; ses frères et sœurs : feu Gilles (feu Yolande Paquet), Lise (Jean-Paul Gagnon), Ginette (Marcel Grenier), Hélène (Raymond Martel), Richard (Christiane Giguère), Denis (Claudine Giguère) et Monique (Richard Tremblay); sa belle-sœur Pierrette Lecompte et son beau-frère Jean-Marc Lecompte (feu Hélène Gauvin)(Francine Lapointe), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Orléans ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à M. Miller. Les funérailles sont sous la Direction de :