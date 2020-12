PARADIS, Jean-Guy



À Québec, le 18 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé, monsieur Jean-Guy Paradis, époux de madame Micheline Collin. Il était le fils de feu monsieur Auguste Paradis et de feu dame Marie Robin, il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille: Caroline (Fernando Popolizio); ses frères et sœurs: René, André (Lise Thibault), Nicole et Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Collin: Nicole, feu Gilles, Donald, Louise, Danielle (Claude Légaré) et Marjolaine (André Lacour); ses nièces: Marie-Ève (Jonathan Boutet), Mélanie (Charles-Olivier Gilbert) et Valérie (Alexandre Routier); ses petits-neveux: Liam et Isaac, ainsi que d'autre parents et ami(e)s. Même si Jean-Guy nous a quittés aujourd'hui, il continuera d'exister dans nos cœurs par le souvenir, celui d'un homme travaillant et dévoué à sa famille. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel, du département 300 du Centre d'hébergement Sacré-Cœur, pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Monsieur Paradis. Pour rendre hommage à Monsieur Paradis, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC (www.coeuretavc.ca), des formulaires seront aussi disponible sur place.