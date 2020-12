GUILBAULT, Germaine



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 17 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Germaine Guilbault, fille de feu madame Marie-Louise Allard et de feu monsieur Azarie Guilbault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa cousine Gisèle Guilbault, son neveu André Guilbault (Claude Massicotte), ses enfants: Marc-Antoine Beaulieu (Kathy Thongprasert-Thanapun), Catherine et Laurie; son neveu par alliance Michel Dubé (feu Lucie Guilbault), ses enfants: Serge Dalpé (Annie Trudel), Pascal Guilbault (Cynthia Tremblay), Naomi Guilbault, Pénéloppe Guilbault (Vincent Morin); ses arrière-petits-enfants ainsi que ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, son frère Henri et ses sœurs: Madeleine et Marguerite.L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes et de la Résidence Chartwell Manoir et Cours de l'Atrium résidence pour retraités pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigué à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.