GARNEAU, Marcelle Drolet



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 1er novembre 2020, entourée des siens, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Marcelle Drolet, épouse de monsieur Gaston Garneau, fille de feu madame Irène Bernier et de feu monsieur Louis Drolet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Gilles L. (Josée Doyon), Pierre (Lucie Doyon), Danielle (Jacques Bois), Claude (Christine Alain) et Line (Rénald Leclerc); ses petits-enfants: François, Louis (Marie-Pier Rompré), Anne (Jean-François Veilleux-Audet), Olivier (Véronique Boulet), Joëlle, Raphaël (Christina Dupont), Stéphane, Francis (Cindy Villeneuve), Valérie Leclerc et Alexandre Bois; ses arrière-petits-enfants: Eve, Laurence, Gabriel, Camille, Benoît, Thomas, Eliane, Sophie, Antoine, Noémie, Edouard, Ophélie et Logan; sa sœur: Andrée Drolet-Bernier et son beau-frère Jean-Claude Fleury; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau; Fernand (Denise Tremblay), Jacqueline (Lauréat Labrecque), Gisèle (Claude Morin), Jeannine (Denis Landry), Marcel (Claire Chamberland), Robert (Denise Dugal), Michel (Véronique Gravel) et Jeannette Labrecque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères: Louisette (Jean-Paul Gagnon), Lucille (Jean-Paul Côté), Claudette, Francine et Jean-Louis Bernier; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau: Charles (Marielle Blouin), Gemma (Charles Boulianne), Maurice et Lucien. La famille désire remercier l'équipe des soins intensifs pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Site Web : www.fondationduchudequebec.org.