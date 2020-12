GINGRAS, Jean-Louis



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 13 novembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Gingras. Il était le fils de feu madame Rose-Aimée Paquet et de feu monsieur Emmanuel Gingras. Natif de St-Raymond de Portneuf, il demeurait à Ste-Foy.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Bruno (Irène Paquet), Raymond-Marie (Marie-Julienne Moisan), Pierrette (Gilles Beaupré), Paul-Henri, Noëlline (feu Fernando Moisan), Marie-Claire (Roger Plamondon), Jeannine (Lucien Moisan), Florian (Jocelyne Bellerive), feu Diane (feu Paul-Aimé Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du l'Unité des soins palliatifs du CHU de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, téléphone : 418-657-5334, site web : www.fqc.qc.ca .