Acquisition clé pour WSP

WSP Global mettra la main sur la firme d’ingénierie ontarienne Golder pour un total de 1,5 milliard $, une acquisition considérée comme majeure par l'entreprise montréalaise.

Selon WSP, cette entreprise de la région de Toronto est reconnue mondialement dans le secteur des sciences de la terre et de l’environnement, ce qui lui permettra d’accroitre d’environ 25 % ses revenus.

«Ensemble, nous créerons la plus importante société mondiale de services-conseils en environnement, et 14 000 de nos 54 000 professionnels se consacreront à l’accélération de la transition vers des solutions vertes à l’échelle globale. Le regroupement place WSP en position privilégiée pour tirer profit des tendances ESG [environnemental, social et de gouvernance] en forte croissance qui stimulent la demande de services environnementaux et le développement d’infrastructures durables », a affirmé Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP par communiqué, jeudi.

La compagnie montréalaise estime que son résultat par action ajusté grimpera dans une fourchette de 10% à 20 % une fois les synergies d’environ 35 millions $ annuellement seront effectués. Les coûts de ces économies d’échelle devant être réalisée en deux ans sont évalués à un maximum de 35 millions $.

«Cette acquisition contribue directement à la réalisation des objectifs que nous avons établis dans notre plan stratégique mondial 20192021 et devrait contribuer à la fois à la croissance stratégique et à la création de valeur pour de nombreuses années à venir», a précisé le président et chef de la direction de WSP.

Pour financer cet achat, WSP comptera sur l’appui de 260 millions $ du fonds souverain de l’État de Singapour, GIC Private Limited et par un investissement de 50 millions $ fait par la British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), le fonds de pension du secteur public de la Colombie-Britannique, l’un des plus importants investisseurs institutionnels au pays.

WSP empruntera aussi environ 1,2 milliard $.

La majorité des actionnaires qui contrôlent Golder vont approuver cette transaction selon WSP. Si tout se déroule comme prévu, elle devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2021.