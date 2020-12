Anciennement La Capitale et SSQ Assurance, l’assureur Beneva prêt à affronter les géants

Alors que les transactions d’envergure se multiplient dans le marché de l’assurance, La Capitale et SSQ Assurance estiment s’être donné les moyens pour rivaliser avec les géants du milieu en fusionnant leurs activités. La nouvelle compagnie sera baptisée Beneva.

«Nous sommes convaincus d’être plus fort ensemble qu’en tant que compétiteur féroce. (...) Nous sommes une entreprise de taille importante qui doit concurrencer dans un domaine de géants», concède dans une entrevue avec Le Journal le PDG, Jean-François Chalifoux.

Comme quoi ça bouge dans le monde de l’assurance, en l’espace d’un an, iA Groupe Financier a injecté près d’un milliard de dollars canadiens pour faire l’acquisition de l'entreprise américaine IAS Parent Holdings.

Récemment, Intact Corporation financière a annoncé prévoir débourser avec son partenaire danois Tryg A/S environ 12,3 G$ CA pour mettre le grappin sur la compagnie britannique RSA Insurance Group.

M. Chalifoux ne le cache pas, la consolidation des entreprises dans son secteur d’affaires a notamment pesé dans la balance lors des premières discussions entourant cette fusion entre les deux mutuelles.

«Nous voulions nous donner les moyens pour croître à travers le Canada. Nous sommes convaincus qu’il y a encore aussi de la place pour de la croissance au Québec. Nous devenons une alternative de choix à l’échelle canadienne», répond celui qui est à la tête de plus de 5000 employés.

Sur plusieurs années

Jeudi, La Capitale et SSQ Assurance ont officialisé leur mariage en dévoilant leur nouvelle identité. La plus grande mutuelle d’assurance au Canada avec 3,5 millions de membres et clients, dont le siège social demeurera dans la Capitale-Nationale, portera maintenant l’enseigne Beneva.

Il s’agit d’un «mot inventé qui évoque la bienveillance», note M. Chalifoux, assurant qu’il n’était pas question d’avoir un nom anglais. «C’est un nom qui s’utilise dans les deux langues officielles au pays», poursuit le patron.

Pour les prochaines années, la direction de Beneva ne prévoit réaliser d’importantes transactions. L’objectif est de compléter la fusion et de grandir dans des marchés à l’extérieur du Québec. Il n’est pas question, pour le moment, de viser une expansion du côté des États-Unis.

«On veut se concentrer sur le marché canadien, particulièrement sur notre développement en Ontario, dans les provinces de l’Ouest et dans les provinces maritimes», conclut M. Chalifoux.

Beneva