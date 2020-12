ROY, Abbé Paul-Eugène



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé l'Abbé Paul-Eugène Roy, fils de feu Antonio Roy et de feu Imelda Jacques. Autrefois de Saint-Joseph, il demeurait à Québec. L'abbé Paul-Eugène Roy est né à St-Joseph-de-Beauce le 21 juillet 1933. Après ses études classiques au Séminaire St-Victor, il entre au Grand Séminaire de Québec. Puis, il est ordonné prêtre à St-François-de-Beauce, au Congrès Eucharistique, en juin 1962. Il inaugure alors son ministère à titre de prêtre en la paroisse de St-Sylvestre de Lotbinière et par la suite à plusieurs autres endroits avant de prendre une retraite bien méritée à St-Georges de Beauce.la famille recevra les condoléances le dimanche 6 décembre de 13 h 30 à 16 h, le lundi 7 décembre de 9 h à 10 h 45, à laLa direction a été confiée à laIl était le frère de feu Fernand (feu Rollande Maheux), feu Cécile (feu Réal Maheux), Denis (Noëlla Poulin), feu Auguste (Lise Proulx, Romain Cantin), feu Gabriel, Lise (Joseph-Émile Ferland), Eva (Fernand Lessard), feu Monique (Léo Ferland), Patrice (Julie Poulin), Maurice (Micheline Larivière), Marie-France (Jean-Luc Poulin), Odina (Julie Roy), Wilfrid (Jocelyne Loubier). Il laisse également dans le deuil une tante de 104 ans Mme Loraina Cliche (feu Odina Jacques) et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel de l'Unité de soins, au 6e étage de la Résidence Cardinal Vachon de Québec pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Ste-Famille (St- Joseph) (740 Av du Palais, Saint-Joseph-De-Beauce, Québec G0S 2V0): https://psfdb.ca/