MESSERVIER, Jules-Aimé



Au Centre d'hébergement de Cap- St-Ignace, le 10 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jules-Aimé Messervier, époux de madame Ginette Morin. Il était le fils de feu monsieur Napoléon Messervier et de feu dame Anna Boulet. Il demeurait à Montmagny.Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, ses enfants: Éric (Isabelle Gingras), Nancy, François; ses petits-enfants: Claudia Proulx, Thierry Messervier, et Laurie Proulx. Il était le frère de: feu Roger (Marie-Paule Journault), feu Marie-Paule (feu Maurice Nicole), feu Yvette (feu Armand Gaudreau), feu Lucie (feu Noël Lemieux), Gabrielle (feu Robert David), Madeleine (feu Marcel Bernier), feu Roland (Rita Deladurantaye), feu Léo (feu Marguerite Letarte), feu Georgette (feu Robert Ginchereau) et feu Monique. Il laisse également dans le deuil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: feu Lilianne (feu Gabriel Caron), Mariette, Céline (feu Michel Boucher), feu Gaston (Odette Blais), Jacques (Huguette Montminy), Luc (Diane Lacroix), Gilbert (Lise Morrisette), Carmen; ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace de lui avoir accordé autant d'attention et des soins professionnels durant ces huit dernières années. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou par un don à la Fondation Rayon d'espoir : 10, rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet (QC), G0R 2J0. La direction a été confiée à la