LORTIE, Pierrette Picard



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 21 novembre, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Pierrette Picard, épouse de monsieur Jean-Claude Lortie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Claude Lortie; ses enfants: Pierre, Marie-Claude (Dany Lambert); sa petite-fille adorée Claudia Lafond (Pascal Néron). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Picard et Lortie, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à Lise Parent Lortie pour son soutien. Merci au personnel (4e étage Youville) de l'hôpital du Saint- Sacrement, à celui des soins intensifs et des soins palliatifs pour votre remarquable travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.