GRAVEL, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 novembre dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lucien Gravel. Il était le fils de feu Adalbert Gravel et de feu Gabrielle Guimond. Outre son épouse, madame Colette Gaudreault, il laisse dans le deuil son fils Louis; ses frères et sœurs: feu Claude (Judith Fillion), feu Rodrigue (Olivette Gaudreault), Clément (Esther Jean), Régine (Gérard Jolicoeur), Hortence, Jeannot (Benoît Bergeron) et Normand (Laurette Mathieu). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Raymond (feu Marie-Laure Blackburn), feu Jacques, feu Pierrette (feu Donozo Morin), feu Gervais (feu Gervaise Tremblay), feu Édith (feu Gaétan Moore), feu Guy (Céline Aubin), Huguette (feu Serge Tremblay) (Marcel Tremblay) et Charlotte (feu Robert Tremblay); ses amis proches: Guy et Rachel Boivin; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille tient à remercier tous les employés et membres du personnel du 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que ceux de l'Auberge Aux Trois Pignons de Beauport pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du Cancer (190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9). Pour rendre hommage à M. Gravel, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com