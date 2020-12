LEFEBVRE, Madeleine Hallé



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 18 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Madeleine Hallé, épouse de feu monsieur Raymond Lefebvre, fille de feu Thomas Hallé et de feu Lydia Nadeau. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Yvon Corbin), Lucie, Danie (Luc Bolduc) et Brigitte (Guy Pelletier); son ami de cœur monsieur Yvan Brousseau; ses petits-enfants: Francis, Eric, Mélissa, Priscilla, Jonathan, Alexandra, Kaven, Dave et Karl, leur conjoint et conjointe ainsi que 12 arrière-petits-enfants et un à venir. Elle est allée rejoindre ses frères, beaux-frères et belles-sœurs des familles Hallé et Lefebvre qui l'ont précédée mais laisse dans le deuil sa sœur Gilberte (feu Julien Vallée), ses frères: Marius (Marie St-Pierre) et Laval (Marguerite Cantin), ses belles-sœurs Thérèse Chabot (feu Jean-Berchmans) et Rose-Aimée Carrier (feu Jean-Noël); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, dédié au centre d'hébergement Paul-Gilbert unité Belvédère. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien suivant, https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/Fondations/LevisLotbiniere/FormulaireDon.pdfLa famille vous accueillera au