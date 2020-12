LANGLOIS, Jean



Au CHSLD Côté Jardins, le 16 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean Langlois, époux de madame Suzanne Godin, fils de feu dame Renelda Bouchard et de feu monsieur Rosario- Samuel Langlois. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Suzanne, il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Fabienne), Hélène (Gilles), Michelle (Alain) et Guy (Marie-Claude). Il laisse aussi dans le deuil ses huit petits-enfants: Louis, Danielle, Marie-Ève, Andréanne, Caroline, Julie, Catherine et Alexandre ainsi que leur conjoint(e); ses trois arrière-petits-enfants: Noémie, Justin et Romy. Nous aimerions aussi remercier le personnel du CHSLD Côté Jardin (5e étage) et du Manoir des Pionniers pour les soins prodigués de façon toujours si humaine.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont le mercredi 9 décembre 2020 à 13 h avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web www.societealzheimerdequebec.com. Il a été confié au