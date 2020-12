TURGEON, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 novembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Denis Turgeon, époux de madame Rolande Boucher, fils de feu Marie-Louis Turgeon et de feu Hélène Garneau. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Martin Turgeon (Annie Tanguay) et Patrick Turgeon (France Lecompte); ses petits-fils: Bryan Bonneau-Turgeon (Amanda Kirouac), Louis-Philippe Turgeon, David Turgeon et Mathieu Turgeon; ses frères et soeurs: feu Jean (Ghislaine Bédard), Pierre, Pierrette (feu Marcel Asselin), Louise (André Marotte), feu André (Francine Voisine) et Élizabeth; ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs des familles, Boucher, Chouinard et Marotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Des remerciements particuliers au personnel de l'urgence et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et tous les autres professionnels de la santé ayant contribué à son bien-être dans les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 13h.