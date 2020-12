HAMEL, Gisèle



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 19 novembre 2020, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée dame Gisèle Hamel, épouse de monsieur Victorin Lavoie, fille de feu Jeannette Racicot et de feu Ephrem Hamel. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Robert (Marie-Hélène Bécotte), Valérie (Alain Demers) et Sébastien; ses petits-enfants: Jérôme, Thomas et Simon Lavoie, Jonathan et Olivier Demers; ses frère et soeur: René et Monique (feu Akira Koyanagi); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: Jean-Claude, Réal et Roger; ainsi que ses sœurs: Denise et Mariette. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant de l'unité des soins coronariens de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour la qualité des soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira ainsi qu'à la Fédération québécoise de l'autisme.