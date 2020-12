Centre Vidéotron: un chèque de 2,5 M$ de la Ville de Québec à QMI Spectacles

Comme les opérations du Centre Vidéotron ont été déficitaires, la Ville de Québec a dû verser 2,5 millions$ à QMI Spectacles, filiale de Québecor, pour rembourser le loyer de 2019.

«La Ville s'est engagée à supporter 50 % du déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. au cours d'un exercice financier donné, sans toutefois excéder le loyer de base payable par QMI Spectacles», explique-t-on dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi.

Ce paiement se fait donc sur la base de l’entente intervenue en 2011 entre la municipalité et le gestionnaire de l’amphithéâtre et plus particulièrement des clauses qui s’appliquent en l’absence d’une équipe de hockey professionnelle. Selon ce contrat, la Ville éponge la moitié de la facture, en cas de déficit d’exploitation, jusqu’à concurrence de 2,5 millions $, soit le montant annuel de loyer du Centre Vidéotron.

Après un audit des états financiers de QMI Spectacles réalisé par Ernst & Young pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, le rapport «confirme que le montant de la contribution de la Ville au déficit d'opération pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2019 se chiffre à 2 500 000 $», lit-on.