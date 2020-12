Comment contrôler notre fils?

Mon mari et moi sommes en désaccord sur un point important relatif à l’éducation de notre fils et nous aurions besoin de l’avis d’une personne neutre pour nous guider. C’est pourquoi on fait appel à vous.

Il a célébré son quinzième anniversaire pendant le confinement, et c’est comme s’il était tombé d’un seul coup, à pieds joints, dans son adolescence. Il s’isolait souvent dans sa chambre parce qu’il trouvait sa sœur de huit ans, trop emmerdante avec ses éternelles questions. Il considérait que son père et moi étions trop à cheval sur le respect des règles gouvernementales. Et il n’appréciait jamais nos choix télévisuels.

Bref il ne se sentait plus partie prenante de la famille et nous le faisait vertement sentir. Lors du déconfinement, il s’est fait de nouveaux amis qu’il n’a pas daigné nous présenter. Puis on s’est rendu compte qu’il avait commencé à consommer de la marijuana, ce qu’il n’avait jamais fait avant, du moins à notre connaissance.

J’aurais voulu qu’on intervienne pour lui dire que nous étions conscients de sa consommation, mais mon mari n’était pas d’accord. Il préférait qu’on attende pour voir s’Il le ferait de lui-même. Il ne l’a pas fait et ça m’inquiète. Lui qui avait toujours été un petit garçon fiable et franc, commençait à vouloir échapper à notre autorité.

Il a grandement apprécié le retour en classe en septembre et il ne s’est pas gêné pour nous le faire savoir. Il avait besoin d’air nous disait-il, et notre maison pour quatre personnes était devenue pour lui une prison. Et pourtant, dieu sait qu’on a tous fait preuve d’une patience immense avec lui et ses fréquentes sautes d’humeur.

Bien que ses notes scolaires soient encore bonnes, son attitude m’inquiète et son allure dépressive encore plus. Mon mari trouve notre fils normal comparé à lui au même âge, mais moi je pense qu’on risque de regretter d’avoir ignoré volontairement sa consommation. Comme si on avait démissionné comme parents, et que devant cela, notre fils se croit capable de prendre le contrôle sur sa vie.

Anonyme

Votre fils me semble vivre l’évolution normale des garçons de son âge, et la difficile période de restrictions que nous traversons depuis le printemps dernier peut l’avoir précipité dans une envie de rébellion qu’il exprime par sa consommation de cannabis. L’effet anxiolytique de la substance doit aussi l’aider à traverser cette période d’insécurité, tant sociale que personnelle. Par contre, il me semble essentiel de revenir à une plus grande transparence en lui faisant savoir que vous êtes conscients de sa consommation, mais pas certains qu’il soit au fait des dangers potentiels de la substance en question. Tout comme il doit, toujours par souci de transparence, vous faire connaître son groupe d’amis.