BERGERON, Jean-Marie



Au CHSLD St-Augustin, le 17 novembre 2020, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Bergeron, fils de feu dame Rita Gibault et de feu monsieur Edouard Bergeron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Thérèse (feu Gilles Martineau), Lydia (feu Aimé Gagnon), Denys (Louise Lizotte), Gertrude (feu Paul Wilson), Judith, Estelle (Denis Tremblay) et Anne-Marie (Natale Pressutto). Il laisse également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Marie est allé rejoindre ses frères: Paul et Victor; ses sœurs: Louise et Henriette et son amie Monique Gauron. Remerciement à tout le personnel soignant du Manoir Sully, de La Roseraie, du Centre d'Hébergement d'Assise et du CHSLD St-Augustin pour leur attention et bons soins prodigués.L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.