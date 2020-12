BAILLY, André



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 20 novembre 2020, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur André Bailly, époux de madame Louisette Fréchette, fils de feu dame Marie-Jeanne Gérard et de feu monsieur Yvan Bailly. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Louisette, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Clémence Bailly (Raynald Côté), feu Paulette Bailly (Claude Meloche), feu Hélène Bailly, Benoît Bailly (feu Danielle Bruno), feu Philippe Bailly (feu Cécile Giroux), feu Vincent Bailly (Louise Paquet), feu Jacques Bailly (Claire); ainsi que ses belles-sœurs et beau-frère: Denise Fréchette (Jacques Fortin), feu Pierrette Fréchette, son beau-frère Fernand Fréchette. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un Centre d'hébergement de votre choix.Il a été confié au