LAFLAMME, Huguette



À son domicile, le 14 novembre 2020, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Huguette Laflamme, épouse de monsieur Léandre Brisson, fille de feu madame Albina Therrien et de feu monsieur Armand Laflamme. Elle demeurait à Québec.L'inhumation se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son époux Léandre Brisson; ses enfants: Edith Brisson, Jacinthe Brisson (Michel Petitclerc), Céline Brisson (Eric Bossinotte); ses petits-enfants: Samuel Petitclerc, Andréanne Petitclerc, Joanie Bossinotte (Marc André Nadeau), Jérôme Bossinotte; ses frères et sœurs: feu Madeleine Laflamme (feu Lucien Godbout), Roland Laflamme (feu Monique Montminy), Henri-Paul Laflamme (feu Yolande Doiron), Bernadette Laflamme (feu Léandre Pigeon), Jeannine Laflamme (feu Benoît Brisson), Lucille Laflamme (Fernand Roy), Jacqueline Laflamme (André Breton), Denis Laflamme, Hélène Laflamme (Émile Blais), Gilles Laflamme (Simone Tanguay), Marcel Laflamme (Denise Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gertrude Brisson (feu Claude Picard), feu Benoît Brisson (Jeannine Laflamme), Raymond Brisson ( feu Clémence Rhéaume), Jean-Luc Brisson (Gaétane Blais), Denis Brisson (Cécile Leblond), Marie Brisson (Denis Dutil), Martin Brisson (Edith Morin), Véronique Brisson (André Mathieu), Bérangère Brisson (Jacques Boutin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.