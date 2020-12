DUMONT, Denis



Tu as cessé soudainement les travaux d'excavation et de drainage agricole, c'était ta passion.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Denis Dumont, époux de madame Rosa Lemieux, fils de feu monsieur Willie Dumont et de feu madame Simone Laliberté. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (René Morin), Stéphane (Martine Groleau) et feu Dave; ses petits-enfants: Jeason (Élizabeth Brunet), Vicky (Jean-François Roy) et Myriam (Nicolas Roy); ses arrière-petits-enfants: Édouard, Philippe et Antoine Roy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Lise (Daniel), Aline (feu Marc-André), Janine (Gaston), Françoise (Chrystian), André (Marjolaine), Gaétan, feu Martin, Ghislain (Nancy) et Guylaine (Yvan); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux: Hélèna (feu Roland), feu Charles (Émilienne) et Ernest (Lucie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médical des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et la Dre Kathleen Lemieux pour les bons soins prodigués.