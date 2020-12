TREMBLAY, Yvon



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec, le 26 novembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Tremblay. Il était le fils de feu M Sylvio Tremblay et de feu Irène Fortin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils: Sébastien Tremblay (Valérie Lavoie), ses frères et sœurs: Huguette, Pierrette (feu Clermont Michaud), Ginette (Henry Isabelle), Francine (Jacques Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, une cérémonie d'au revoir sera célébrée en privé par la famille.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Les funérailles sont sous la direction de