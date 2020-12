ST-HILAIRE, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean St-Hilaire, époux de feu madame Ghislaine Proulx, fils de feu madame Adrienne Voyer et de feu monsieur Alfred St-Hilaire. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: France et Renée (Christian Côté); ses petits-enfants: Laetitia, Nathaniel, Félix-Antoine, Laurie et Catherine. Il était le frère de feu Roland (feu Réjeanne Labrecque), Thérèse (feu Maurice Raymond), Louise (feu Richard Bourassa), feu André, feu Robert (Nicole Mailloux) et Jacques (Maggie St-Hilaire). Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille se recueillera en présence des cendres le dimanche 6 décembre.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Saint-David). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, tél.: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.