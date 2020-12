DIONNE, Maurice



À l'hôpital régional de Rimouski, le 22 novembre 2020, est décédé à l'âge de 79 ans et 6 mois, monsieur Maurice Dionne, époux de dame Élise Hudon. Il était le fils de feu Arthur Dionne et de feu Cécile Chamberland. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12 h à 13 h 50.Il laisse dans le deuil son épouse Élise, sa fille Lynda (Gaétan Brosseau), son fils Harold (Anne-France Cauchon); ses petits-enfants: Darryl Brosseau, Charlie et Hugo Dionne. Il était le frère et le beau-frère de: Gérard (Blandine Lévesque), Thérèse (feu Garnier Thibault), feu Jean-Paul (Yolande Chamard), Claude (Colette Lemieux), Georges (Denis Gauthier), et de la famille Hudon son beau-frère Charles (Louise Maurais). Sont aussi affectés par son départ son ami et proche-aidant Richard Denis, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, don en ligne: cancer.ca