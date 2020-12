LECLERC, Aline



Au CHSLD de St-Raymond, le 22 novembre 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Aline Leclerc, épouse de feu Gaston Brousseau et fille de feu monsieur Hector Leclerc et feu madame Alice Johnson. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Leclerc laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Laurier (feu Ghyslaine Deblois), feu Anita (feu Origène Fortin), feu Rollande (feu Gérard Douville), feu Jean-Robert (Adrienne Cantin), Mariette (feu Euchariste Tessier), feu Collette (feu Jean-Paul Lacroix), Fernande Leclerc (feu André Lacroix), feu André (Aline Leclerc), Yvon (Rollande Bertrand), Françoise (Germain Brousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lucette (feu Omer Tessier), feu Jeannine (feu Joseph Paquet), Louisette Frenette (Guy Morasse), Diane Frenette (Michel Dussault); son neveu Jean Lacroix, ainsi que tous ses autres neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tous les employés du CHSLD de St-Raymond pour tous les bons soins prodigués. Dû à la COVID-19, il n'y aura pas de condoléances.sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/.