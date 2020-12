COMEAU, Régina Drysdale



À la résidence Auberge aux 3 Pignons, Beauport, le 20 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Régina Comeau, épouse de feu monsieur Maurice Comeau. Née à Kénogami le 6 mars 1930, elle était la fille de feu dame Odille Hall et de feu monsieur Samuel Drysdale.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Doc Fleming) et Carl (Monica Comeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Régina était également la mère de feu Robert. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Auberge aux 3 Pignons ainsi que le personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l'attention portée et tous les soins prodigués. Merci aussi à trois nièces Louise, Danielle et Jacqueline Labrecque pour toute leur aide et attentions envers maman durant les deux dernières années. J'ignore ce que j'aurais fait sans elles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée ouest, Québec (Qc), G1S 1C1, tél. : (418) 687-6084, Site web: https://michel-sarrazin.ca/