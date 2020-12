DUMONT, Paul



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 novembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Paul Dumont, fils de feu madame Patricia Deslauriers et de feu monsieur Gaudias Dumont. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Fernande (Bruno Joanette), Gaudias jr, Henri (Dorothée Morin), feu André (Colette Lajoie), Nicole, Claude (Diane Boutet), Maurice (Guylaine Bédard), Françoise, Denise (feu Rolland Huet), Diane (Yvon Labbé) et Lucien (Carmen McDonald); son oncle Alfred Deslauriers (feu Yvette) et sa tante Lorraine Rousseau (feu Lucien Deslauriers); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amies. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Peupliers pour les bons soins prodigués à Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC Site web : www.coeuretavc.ca