BLOUIN, Suzanne Michaud



À l'Hôpital Général de Québec, le 29 novembre 2020, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Suzanne Blouin, épouse de feu monsieur Henri Michaud. Née à St-Jean, I.O, le 15 mars 1920, elle était la fille de feu dame Eva Blouin et de feu monsieur Almanzor Blouin. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées en terre le samedi 5 décembre 2020 à 12h15 au Cimetière de St-Jean, I.O. en privé avec la famille immédiate. Madame Blouin laisse dans le deuil ses enfants : François (Claude) et Bernard; ses petits-enfants : Gabriel, Eve (Jimmy), Odile (Martin), Raphaël; ses arrière-petits-enfants : Laurence, Ariane, Étienne, Félix, Nathan; sa belle-sœur Lucille Dionne (feu Gonzague Michaud), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Les Funérailles sont sous la direction de :