BRETON, Léna Blouin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 novembre 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Léna Blouin, épouse de feu monsieur Eugène Breton, fille de feu madame Clara Turcotte et de feu monsieur Alphonse Blouin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean (Mariette Lessard), André (Luce Pelletier), Lucie (Jean Demers), Sylvie (Gaétan Demers) et Nicole (André Lavoie); ses petits-enfants: Emilie (Anthony Paquet), Alex (Anthony Trépanier), Jonathan, Sabrina-Cloé (Chantal Langlais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél. : 418-835-7188, site web : www.fhdl.ca.