Edouard Wanadi opte pour les Mustangs

Edouard Wanadi poursuivra sa carrière avec les Mustangs de Western.

Le porteur de ballon des Cougars du Collège Champlain voulait vivre une nouvelle expérience et marcher sur les traces de Cedric Joseph qui a suivi le même parcours.

«Cedric était une de mes idoles et je voulais faire comme lui, a expliqué Wanadi au sujet de l’ancien porteur de ballon des Mustangs et des Cougars. Lors de ma visite virtuelle, j’ai eu une bonne connection avec les entraîneurs et j’ai l’impression que Western va être une continuité de ce que j’ai vécu à Lennox.»

Courtisé par plusieurs équipes, Wanadi a tranché au final entre Western et le Rouge et Or de l’Université Laval. Le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke complétait son Top 3. «Au départ, je ne voulais pas retourner étudier en français, a-t-il indiqué. J’adore Sherbrooke, mais j’ai dit aux entraîneurs que je ne pouvais pas rester au même endroit pendant huit ans. J’ai besoin de bouger. Quant à Laval, mes parents sont natifs de Québec et j’ai de la famille. En choisissant le Rouge et Or, je serai allé dans un endroit que je connais bien et ce n’est pas ça que je voulais faire. Je n’aime pas la routine et je veux découvrir quelque chose de nouveau.»

Wanadi pensait prendre sa décision seulement au printemps, mais il s’est ravisé. «Je me suis assis avec mon père il y a deux semaines et nous avons pesé le pour et le contre, a-t-il raconté. J’ai alors décidé de prendre ma décision afin que les équipes intéressées à mes services sachent à quoi s’en tenir.»

À Western, Wanadi souhaite toucher le terrain dès sa première saison. «Que ce soit en offensive ou sur les unités spéciales, je souhaite voir du terrain en partant, a précisé celui qui a amassé 745 verges et huit touchés en 128 courses à sa dernière campagne dans les rangs collégiaux en 2019. Le portrait était intéressant avec le départ de deux vétérans, mais la COVID-19 a changé les plans et créé de l’incertitude. Les deux vétérans sont éligibles à revenir en 2021 et il faudra voir quels sont leurs plans.»

La semaine dernière, un autre Québécois a opté pour les Mustangs. Le quart-arrière Jérôme Rancourt, du CNDF, a confirmé sa décision de poursuivre sa carrière sur le campus de London.