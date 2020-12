[EN DIRECT 3 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

6h47 | En Grèce, le confinement à nouveau prolongé jusqu’au 14 décembre.

AFP

La Grèce a annoncé jeudi que le confinement général du pays serait à nouveau prolongé d’une semaine, au 14 décembre, en raison de taux toujours élevés de contamination au coronavirus.

« Les mesures actuelles de restrictions (...) sont prolongées jusqu’au 14 décembre », a annoncé le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, selon lequel « le fardeau épidémiologique reste élevé ».

La Grèce avait résisté à la première vague de la pandémie avec un taux de mortalité relativement faible par rapport à ses voisins européens. Mais, avec la deuxième vague, le pays déplore des dizaines de morts par jour depuis des semaines.

À ce jour, plus de 2600 personnes sont décédées du virus, dont 90 mercredi, et plus de 600 patients sont hospitalisés en soins intensifs. Près de 2200 nouvelles infections ont été recensées mercredi.

Imposé depuis le 7 novembre, le confinement général du pays, doublé d’un couvre-feu nocturne à Athènes et Thessalonique, avait déjà été prolongé d’une semaine jusqu’au 7 décembre.

6h45 | L’Iran a franchi officiellement la barre du million de cas.

AFP

L’Iran a passé jeudi la barre du million de cas confirmés de contamination par la COVID-19, a annoncé la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari.

Pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie, la République islamique a recensé 1 003 494 de personnes contaminées par le nouveau coronavirus depuis l’annonce des premiers cas en février, a déclaré Mme Lari sur la télévision d’État.

Selon les chiffres du gouvernement, jugés largement sous-évalués par le ministre de la Santé lui-même (pour des raisons liées aux protocoles de dépistage), le virus a fait 49 348 morts en Iran.

Au cours des dernières 24 heures, le SARS-Cov-2 a fait 358 nouveaux morts, et 13 922 nouveaux cas ont été confirmés, a indiqué Mme Lari.

Depuis quelques jours, le nombre des morts quotidiens semble légèrement baissé, selon les chiffres officiels : pour le mois de novembre, la moyenne tournait au-dessus de 400 morts quotidiens.

6h36 | L’Afrique du Sud craint une résurgence du coronavirus.

AFP

L’apparition de nouveaux foyers épidémiques dans plusieurs régions d’Afrique du Sud fait craindre une résurgence du coronavirus, que pourraient favoriser les rassemblements attendus lors des fêtes de fin d’année.

Les autorités du pays d’Afrique officiellement le plus touché par la COVID-19 luttent pour maîtriser le nombre de contaminations depuis qu’une hausse a été rapportée en novembre dans la province voisine du Cap-Oriental et du Cap-Occidental (Sud).

À l’échelle nationale, le nombre quotidien de nouveaux cas a dépassé les 3000, soit un bond de 50 % par rapport à une moyenne de 2000 plus tôt en novembre.

Plus de la moitié de cette hausse provient des contaminations au Cap-Oriental et environ 25 % de la province du Cap-Occidental.

« Les petits foyers épidémiques que nous voyons en ce moment (...) sont temporaires. Il faut faire quelque chose », a déclaré la semaine dernière le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Le taux de transmission du coronavirus en Afrique du Sud avait chuté de manière après un pic en juillet, avec moins de trois cas détectés quotidiennement pour 100 000 personnes entre la fin août et début novembre.

Photo AFP

5h38 | Le gouvernement italien a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi un décret-loi durcissant les conditions de déplacement à l'intérieur du pays pour les fêtes de fin d'année dans le cadre de la lutte anti-Covid.