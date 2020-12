LACROIX, Simone



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 22 novembre 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Simone Lacroix, fille de feu madame Maria Labrecque et de feu monsieur Joseph Lacroix. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement dans le lot familial du Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Juliette (feu Martin Lepage), feu Joseph (feu Candide Vallières), Alphonse, Jeanne, Berthe et Claude (Dorothée Blanchette); plusieurs neveux et nièces particulièrement: feu André Lepage, Jean Lepage (Réjeanne Gauthier) et Lise Lepage (Guy Dompierre); cousins, cousines et ami(e)s en particulier Monique Gosselin Bilodeau. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Sacrement et de la Résidence La Source pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation ou l'organisme de votre choix.